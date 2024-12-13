Девушка выиграла в лотерею миллионы рублей и разочаровалась в бойфренде

Девушка разбогатела на 50 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей), рассорилась с бойфрендом и оказалась на грани расставания с ним. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам 25-летней девушки, она выиграла деньги в лотерее. «Я первый раз сорвала большой куш и была на седьмом небе от счастья», — призналась победительница. Она рассказала обо всем 27-летнему бойфренду: они уже два года встречались и планировали в скором времени съехаться.

По словам девушки, молодой человек порадовался за нее и стал в шутку думать, на что они могут потратить призовые деньги. Сначала он предлагал то, что устраивало девушку, — например, купить игровую приставку или отремонтировать машину. Однако потом мужчина неожиданно заговорил, что теперь ему не нужно копить на поездку в Европу, раз у него такая богатая девушка. А потом и вовсе заявил, что она могла бы закрыть его долги и внести первоначальный взнос за их дом.

Девушка попыталась объяснить бойфренду, что планировала потратить выигранные в лотерее деньги на себя: инвестировать их и оплатить несколько студенческих кредитов. Она объяснила, что купила лотерейный билет на свои деньги и не давала бойфренду никаких обещаний. В ответ на это, по словам девушки, мужчина назвал ее жадной и эгоистичной.

Победительница призналась, что после произошедшего задумалась о расставании. «Он манипулировал мной слишком долго, но теперь это прекратится!» — заявила она.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно выиграл сотни тысяч долларов в покер и отказался делиться выигрышем с коллегами. «Моя победа не имела никакого отношения к моей работе или коллегам — это была удача, — написал мужчина. — Почему я должен им что-то?»

