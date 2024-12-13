Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:01, 13 декабря 2024Из жизни

Девушка выиграла в лотерею миллионы рублей и разочаровалась в бойфренде

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

Девушка разбогатела на 50 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей), рассорилась с бойфрендом и оказалась на грани расставания с ним. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам 25-летней девушки, она выиграла деньги в лотерее. «Я первый раз сорвала большой куш и была на седьмом небе от счастья», — призналась победительница. Она рассказала обо всем 27-летнему бойфренду: они уже два года встречались и планировали в скором времени съехаться.

По словам девушки, молодой человек порадовался за нее и стал в шутку думать, на что они могут потратить призовые деньги. Сначала он предлагал то, что устраивало девушку, — например, купить игровую приставку или отремонтировать машину. Однако потом мужчина неожиданно заговорил, что теперь ему не нужно копить на поездку в Европу, раз у него такая богатая девушка. А потом и вовсе заявил, что она могла бы закрыть его долги и внести первоначальный взнос за их дом.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Девушка попыталась объяснить бойфренду, что планировала потратить выигранные в лотерее деньги на себя: инвестировать их и оплатить несколько студенческих кредитов. Она объяснила, что купила лотерейный билет на свои деньги и не давала бойфренду никаких обещаний. В ответ на это, по словам девушки, мужчина назвал ее жадной и эгоистичной.

Победительница призналась, что после произошедшего задумалась о расставании. «Он манипулировал мной слишком долго, но теперь это прекратится!» — заявила она.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно выиграл сотни тысяч долларов в покер и отказался делиться выигрышем с коллегами. «Моя победа не имела никакого отношения к моей работе или коллегам — это была удача, — написал мужчина. — Почему я должен им что-то?»

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности массированного удара по Украине

      Москвичи попросили у Деда Мороза закрыть ипотеку

      В Курской области описали северокорейских военных фразой «это берсерки»

      ФСБ задержала киллеров за подготовку покушения на топ-менеджера российского КБ

      Назван лучший контент 2024 года в России

      Появились новые данные о смертельном ДТП с главой департамента Минобрнауки

      Россиянин с инвалидностью жестоко избил женщину

      МИД Украины попросил десятки систем ПВО на фоне массированного удара

      Рогов предрек попадание ВСУ в котел южнее Курахово

      Взрывы прозвучали в Одессе и Ивано-Франковске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше