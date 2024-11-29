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13:43, 29 ноября 2024Из жизни

Мужчина выиграл сотни тысяч долларов в покер и поссорился с надоедливыми коллегами

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Мужчина случайно выиграл сотни тысяч долларов в покер и отказался делиться выигрышем с коллегами. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

По словам автора поста, он участвовал в покерном турнире ради веселья и не ожидал, что может выиграть. Получив заветную сумму, как рассказывает мужчина, он решил уволиться с работы, которую ненавидел на протяжении долгих лет. «Как только деньги поступили на мой счет, я напечатал заявление об уходе и уведомил отдел кадров за два дня», — написал он.

Счастливчик рассказал, что как только его коллеги узнали о его выигрыше, они начали как бы в шутку просить его оплатить им кофе, сделать прощальный подарок или устроить вечеринку перед уходом. Однако когда он уволился, ничего не сделав, оказалось, что его надоедливые коллеги начали всерьез осуждать его и называть эгоистом, поэтому вскоре он поссорился с ними.

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Автор поста отметил, что много лет усердно работал на этом месте, брал смены сверхурочно без дополнительной оплаты и обслуживал грубых клиентов. «Моя победа не имела никакого отношения к моей работе или коллегам — это была удача, — написал мужчина. — Почему я должен им что-то?» По его словам, он искренне не понимает, чего от него требуют, поскольку эти деньги принадлежат исключительно ему.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании выиграла в лотерею огромную сумму, после чего развелась с мужем и порвала с родными. По ее словам, после выигрыша родные стали воспринимать ее как дойную корову и фактически исключили из семьи.

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