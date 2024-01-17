Женщина выиграла в лотерею 24,3 миллиарда рублей и порвала с родными

Женщина из Великобритании выиграла £219 млн в лотерею и рассталась с семьей

Жительница Великобритании выиграла в лотерею огромную сумму, вскоре развелась с мужем и порвала с родными. Ее историю рассказывает New York Post.

Джиллиан Бэйфорд из шотландского города Данди выиграла вместе с мужем в лотерею EuroMillions 148 миллионов фунтов стерлингов (около 219 миллионов фунтов стерлингов, или 22,3 миллиарда рублей) в 2012 году. Сначала британка решила, что победа решит все ее проблемы, однако позже призналась, что их стало только больше.

Через год и три месяца она рассталась с мужем, так как они «не выдержали стресса от управления таким капиталом». Вскоре у женщины испортились и отношения с семьей, хотя она, по собственному признанию, потратила на родных около 20 миллионов фунтов стерлингов. Бэйфорд погасила все семейные долги, а также отдала сотни тысяч отцу и брату, которые постоянно ввязывались в бизнес-авантюры. «Отец с братом открывали одну компанию за другой, а потом закрывали их. Я оплатила все их долги», — рассказала победительница лотереи.

Она переселила родителей из дома на колесах в пентхаус за 517 тысяч фунтов стерлингов (около 57 миллионов рублей). Она также дала брату около двух миллионов фунтов (222,7 миллиона рублей) на открытие нового бизнеса.

При этом Бэйфорд утверждает, что родные воспринимали ее как дойную корову и фактически исключили из семьи. Например, брат тайно женился на возлюбленной и не позвал Бэйфорд на свадьбу. Отец, по утверждению женщины, постоянно пытался завладеть ее выигрышем и отобрать бизнес.

«Это было очень обидно. Деньги должны были сделать нас всех счастливыми. Но [родственники] стали требовательными и жадными», — посетовала Бэйфорд. В конце концов она открыто высказала все претензии родным и порвала отношения с ними.

Мать миллионерши утверждает, что слухи о 20 миллионах фунтов стерлингов, которые она якобы отдала семье, «сильно преувеличены». Она также обвинила дочь в том, что та запретила ей общаться с внуками.

Бэйфорд обвиняет родственников во лжи. «Каждое слово, исходящее от них, — вранье. Я желаю им счастья, но примирения теперь не будет», — сказала она.

Ранее жительница Великобритании рассказала, что выиграла в лотерею крупную сумму, однако потеряла все за четыре года и разочаровалась. Сразу же после победы женщина закатила роскошную вечеринку и оплатила учебу сына в частной школе.