Мать-одиночка выиграла в лотерею 175 миллионов рублей и разочаровалась

Жительница Великобритании выиграла в лотерею £800 тысяч и разочаровалась

Жительница Великобритании выиграла в лотерею крупную сумму, однако потеряла все за четыре года и разочаровалась. Ее историю рассказывает Daily Star.

Мать-одиночка Лиза Арканд выиграла в 2003 году 800 тысяч фунтов стерлингов (на сегодняшний день это около 1,5 миллиона фунтов стерлингов с учетом инфляции или 175 миллионов рублей по современному курсу, — прим. «Ленты.ру»). Сначала женщина была в восторге, но довольно быстро начала терять деньги. Сразу же после победы Арканд закатила роскошную вечеринку и оплатила учебу сына в частной школе. Затем она решила осуществить заветную мечту и открыла ресторан морепродуктов.

Однако всего через полгода заведение пришлось закрыть из-за финансовых трудностей. Кроме того, Арканд доверилась некой консалтинговой компании. После советов специалистов, женщине пришлось платить больше налогов, и деньги начали улетучиваться еще быстрее.

В итоге британка призналась, что победа в лотерее оказалась «очень удручающим событием». За четыре года она успела купить новый дом и несколько раз съездить в отпуск с детьми, однако в итоге осталась ни с чем. «Выигрыш в лотерею — это совсем не так круто, как многие думают. Откровенно говоря, я получила довольно депрессивный опыт», — призналась Арканд.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании растратил выигранные в лотерею деньги, разорился и стал бездомным. Мужчина выиграл 6,5 миллиона фунтов стерлингов в 1995 году.

