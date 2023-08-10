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15:05, 10 августа 2023Из жизни

Выигравший 800 миллионов рублей в лотерею мужчина разорился и стал бездомным

В Великобритании выигравший в лотерею мужчина растратил деньги и стал бездомным

Фото: Unsplash

Житель Лондона, Великобритания, растратил выигранные в лотерею деньги, разорился и стал бездомным. Об этом сообщает Daily Mirror.

63-летний Ли Райан, бывший заключенный, сорвал куш в лотерею в 1995 году. Он выиграл 6,5 миллиона фунтов стерлингов (807 миллионов рублей) и стал первым победителем лотереи в Великобритании, отбывшим тюремный срок. Мужчина вместе с партнершей и тремя детьми переехал в новый особняк стоимостью один миллион фунтов стерлингов (124 миллиона рублей) с бассейном, теннисным кортом, сауной и джакузи. Помимо этого, Райан приобрел два мотоцикла Ducati, автомобиль марки Ferrari, а также личные самолет и вертолет. Вскоре мужчина начал раздавать деньги нуждающимся. «Я отдавал конверты с деньгами бездомным людям. Это было самое большое удовольствие, которое мне когда-либо приносили деньги», — утверждает он.

В 2003 году Райан расстался со своей партнершей и продал особняк. Через некоторое время он женился на другой женщине и переехал к ней в Кыргызстан. Затем мужчина решил инвестировать свои деньги и вложился в проект, связанный с проведением лотереи. Однако, по словам Райана, он связался с мошенниками и потерял крупную сумму. Позже мужчина взялся за строительство рыбной фермы, но и здесь потерпел неудачу. Он утверждает, что боссы мафиозных группировок украли у него всю рыбу. В 2010 году Райан развелся с женой и, оставшись без денег, вернулся в Лондон.

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В течение пяти лет он жил на улице и называл свой выигрыш в лотерею проклятием. «Люди всегда думают: "О, если завтра я выиграю, то мои проблемы исчезнут". Это не так, на этом проблемы только начнутся», — заявил он. Несмотря на потерю средств к существованию, бывшему заключенному удалось найти работу и вернуться к нормальной жизни. Сейчас он занимается росписью домов и утверждает, что чувствует себя самым счастливым человеком. Отмечается, что Райан продолжает играть в лотерею. Мужчина заявил, что раздаст все деньги бездомным людям, если снова выиграет приз.

Хотя Райан считает, что выигрыш в лотерею принес ему много бед, он полагает, что победа спасла его от пожизненного заключения. Мужчина признался, что собирался совершить вооруженное ограбление, когда внезапно победил в розыгрыше. Когда он стал миллионером, то навсегда отказался от преступной деятельности. «Я очень благодарен за то, что я стал тем, кем являюсь сейчас. Я честен, как никогда раньше», — говорит он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сорвал джекпот в лотерею, растратил деньги и вновь стал продавцом окон. Британец до сих пор играет в лотерею каждую неделю.

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    Алиса Удовик
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