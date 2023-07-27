Сорвавший джекпот мужчина спустил все богатство и стал продавцом окон

Daily Star: мужчина растратил джекпот в 2,5 млрд рублей и вернулся на работу

Житель британского города Сент-Леонардс-он-Си, графство Восточный Сассекс, сорвал джекпот в лотерею, растратил деньги и вновь стал продавцом окон. Об этом сообщает Daily Star.

В 1995 году Марк Гардинер, которому сейчас 61 год, и его деловой партнер Пол Мэддисон выиграли в лотерею более 22 миллионов фунтов стерлингов (2,5 миллиарда рублей). Они разделили выигрыш пополам.

Гардинер, как и его четвертая жена Бренда, промотали несколько миллионов на неудачные инвестиции. Некоторые вложения мужчины оказались успешными: часть богатства британец вложил в футбольный клуб Hastings United и в свою компанию Croft Glass. Спустя 18 лет обладатель джекпота вернулся к обычной работе — продаже окон. Он управляет компанией, занимается измерением, оценкой и приемом заказов. Он все еще участвует в жизни футбольной команды и приобрел дом на Барбадосе, поэтому его жизнь не лишена благ.

Мужчина заявил, что, если бы снова выиграл в лотерею, он изменил бы многие решения. «Я бы перестал работать», — подчеркнул он. Он рассказал, что создание компании для него было своеобразной проверкой, которую он успешно прошел. «Я хотел посмотреть, хватит ли у меня способностей, навыков и знаний, чтобы развить ее», — пояснил он.

Британец до сих пор играет в лотерею каждую неделю. Он использует те же числа, с которыми выиграл в 1995 году.

Гардинер рассказал, что Мэддисон является свидетелем Иеговы (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и живет в Шотландии.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида сорвала джекпот в лотерею, купила дом и в тот же день лишилась большей части полученных денег из-за собственной ошибки. Купленный ею дом сгорел до того, как американка успела заселиться в него.