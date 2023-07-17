Женщина сорвала джекпот и лишилась большей его части из-за собственной ошибки

Американка сорвала джекпот и лишилась большей части денег из-за собственной ошибки

Жительница американского штата Флорида сорвала джекпот в лотерею, купила дом и в тот же день лишилась большей части полученных денег из-за собственной ошибки. Об этом сообщает The U.S. Sun.

58-летняя Кэтрин Фэйвер купила три билета моментальной лотереи. Один из них принес ей выигрыш в миллион долларов (90,4 миллиона рублей). Женщина предпочла забрать приз в виде единовременной выплаты. После вычета налогов она получила 820 тысяч долларов (74,1 миллиона рублей).

Несколько месяцев спустя женщина приобрела за наличные 400 тысяч долларов (36,1 миллиона рублей) дом и в тот же день начала перевозить в него вещи. При этом американка не оформила страховку на новое имущество.

Когда Фэйвер поехала забирать собаку из дома матери, ей позвонили из полиции и сообщили, что в ее новом доме произошел пожар. Здание почти полностью сгорело. «Я даже не успела переночевать в новом доме. Не провела там и десяти минут», — рассказала победительница лотереи. Она подчеркнула, что не успела оформить страховку по собственной глупости.

Предположительно, пожар начался из-за того, что грузчики оставили коробки на электрической плите, которая каким-то образом включилась. В транспортной компании ей заявили, что не несут ответственности за произошедшее, так как политика компании запрещает работникам ставить предметы на столы.

Представитель пожарной службы Джастин Бликстон сообщил, что возгорание началось на кухне. Большинство вещей Фэйвер уцелели, но женщина осталась в тяжелом финансовом положении. «Сейчас у меня, наверное, осталось всего около 300 долларов (27,1 тысячи рублей), потому что я вложила туда все. Я не знаю, что мне делать», — заявила она.

Помимо вложенных в дом денег, американка пожертвовала 10 тысяч долларов (904,6 тысячи рублей) церкви где один из ее сыновей служит пастором, а оставшиеся деньги потратила на оплату счетов. Часть денег она раздала на Рождество трудолюбивым членам сообщества. «Я просто пыталась сделать что-то хорошее», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании угадали все номера в лотерее, но из-за забывчивости лишились многомиллионного выигрыша. Автоматическая покупка билета, на которую они рассчитывали, не состоялась, поскольку на счете не хватало денег.

