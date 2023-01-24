Победители лотереи лишились многомиллионного выигрыша из-за забывчивости

В Великобритании пара лишилась многомиллионного лотерейного выигрыша из-за забывчивости

19-летняя Рейчел Кеннеди и 21-летний Лиам Маккрохан из Великобритании угадали все номера в лотерее, но из-за забывчивости лишились многомиллионного выигрыша. Об этом сообщает издание The Sun.

Пара более месяца участвовала в лотерее EuroMillions. Счет девушки был настроен на автоматическую покупку лотерейных билетов, поэтому, узнав о совпадении результатов розыгрыша со своими номерами, она не сомневалась, что выиграла. Ее парень сразу же начал планировать, как потратит 182 миллиона фунтов стерлингов (15,5 миллиарда рублей), полагающихся победителям.

Когда Кеннеди обратилась в офис лотереи, оказалось, что у нее нет лотерейного билета. Автоматическая покупка, на которую она рассчитывала, не состоялась, поскольку на ее счете не хватало денег.

«Я был невероятно расстроен, когда нам сказали, что мы не купили билет. Я уже представлял себе дом и машину нашей мечты», — признался Маккрохан.

Кеннеди винит в провале несчастливые номера, которые она использовала. «На самом деле у меня есть два набора номеров, которые я использую в лотерее. Один из них — это дни рождения членов семьи. Но те числа, которые стали выигрышными, были просто случайными цифрами, однажды выбранными мной. Теперь мы совершенно точно не будем использовать эти номера, я их уже изменила», — говорит она.

Ранее сообщалось, что житель США не смог вспомнить, приобрел ли он лотерейный билет, и сорвал двойной джекпот, купив два одинаковых билета. Счастливчик был поражен, когда увидел размер приза.