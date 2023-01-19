Забывчивость помогла мужчине удвоить выигрыш в лотерею

UPI: забывчивый мужчина купил два лотерейных билета и дважды сорвал джекпот

Житель американского округа Монткалм, штат Мичиган, не смог вспомнить, приобрел ли он лотерейный билет, и сорвал двойной джекпот, купив два одинаковых билета. О том, как забывчивость помогла американцу удвоить выигрыш, сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, что остановился на автозаправке и не смог припомнить, покупал ли он лотерейный билет к ближайшему розыгрышу. «Я давно играю в лотерею и всегда вписываю в билеты один и тот же набор чисел», — пояснил он.

Американец решил на всякий случай купить еще один билет. Позже он выяснил, что все-таки уже принял участие в розыгрыше. Когда мужчина зашел на сайт лотереи, чтобы проверить его результаты, он понял, что выиграл дважды.

Счастливчик был поражен, когда увидел размер приза. «Я думал, что каждый из билетов принес мне 55 тысяч долларов. Но когда я позвонил в штаб-квартиру лотереи, там заявили, что каждый билет выиграл 110 тысяч долларов», — заявил он.

Американец намерен потратить деньги на ремонт в доме и помощь родным.

Ранее сообщалось, что житель американского полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, чуть не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за забывчивости и забрал приз за день до того, как билет сгорел. Он рассказал, что на полученные деньги планирует приобрести небольшой дом или коттедж для круглогодичного проживания.