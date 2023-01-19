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19:47, 19 января 2023Из жизни

Забывчивость помогла мужчине удвоить выигрыш в лотерею

UPI: забывчивый мужчина купил два лотерейных билета и дважды сорвал джекпот

Фото: Michigan Lottery / Globallookpress.com

Житель американского округа Монткалм, штат Мичиган, не смог вспомнить, приобрел ли он лотерейный билет, и сорвал двойной джекпот, купив два одинаковых билета. О том, как забывчивость помогла американцу удвоить выигрыш, сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, что остановился на автозаправке и не смог припомнить, покупал ли он лотерейный билет к ближайшему розыгрышу. «Я давно играю в лотерею и всегда вписываю в билеты один и тот же набор чисел», — пояснил он.

Американец решил на всякий случай купить еще один билет. Позже он выяснил, что все-таки уже принял участие в розыгрыше. Когда мужчина зашел на сайт лотереи, чтобы проверить его результаты, он понял, что выиграл дважды.

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Счастливчик был поражен, когда увидел размер приза. «Я думал, что каждый из билетов принес мне 55 тысяч долларов. Но когда я позвонил в штаб-квартиру лотереи, там заявили, что каждый билет выиграл 110 тысяч долларов», — заявил он.

Американец намерен потратить деньги на ремонт в доме и помощь родным.

Ранее сообщалось, что житель американского полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, чуть не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за забывчивости и забрал приз за день до того, как билет сгорел. Он рассказал, что на полученные деньги планирует приобрести небольшой дом или коттедж для круглогодичного проживания.

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Алиса Дмитриева
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