Мужчина чуть не лишился 37 миллионов рублей из-за забывчивости

Житель США забрал выигрыш в лотерею в 500 тысяч долларов за день до истечения срока

Житель американского полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, чуть не лишился крупного выигрыша в лотерею из-за забывчивости и забрал приз за день до того, как билет сгорел. Об этом сообщает сайт телеканала 7 News Boston.

Леонард Томас (Leonard Thomas) приобрел билет на автомобильной заправке и забыл про него. Через некоторое время американец услышал по радио, что в его регионе скоро сгорит выигрышный лотерейный билет, так как никто не обратился за получением приза. «У меня есть специальная папка, где я храню билеты. Когда я услышал о том, что билет скоро сгорит, я просмотрел свои билеты и нашел билет от указанной даты. Я просканировал его в магазине, и сотрудник сказал, что мне нужно обратиться в штаб-квартиру лотереи за выигрышем», — рассказал он.

В билете Томаса совпали четыре из пяти выпавших в результате розыгрыша чисел. Американец сорвал джекпот в 500 тысяч долларов (37 миллионов рублей).

За день до окончания действия билета Томас явился в штаб-квартиру лотереи с собакой по кличке Марайя и забрал приз. Он рассказал, что на полученные деньги планирует приобрести небольшой дом или коттедж для круглогодичного проживания.

Ранее сообщалось, что россиянин выиграл более 36 миллионов рублей в государственной лотерее «Все или ничего». По правилам такой лотереи участники должны отметить 12 чисел, суперприз получают те, кто угадал все выпавшие 12 чисел или не угадал ни одного.