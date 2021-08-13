Россиянин не угадал числа в лотерее и выиграл более 36 миллионов рублей

Житель Краснодара выиграл в лотерее 36 миллионов рублей, не угадав ни одного числа

Россиянин выиграл более 36 миллионов рублей в государственной лотерее «Все или ничего», проходившей 11 августа. Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерей «Столото».

Житель Краснодара отметил в билете 12 чисел в диапазоне от 1 до 24, однако не угадал ни одного. Известно, что россиянин купил билет за 60 рублей в мобильном приложении «Столото». Пока что он не обратился за выигрышем.

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«В государственной лотерее "Все или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 024 156 рублей. Счастливчиком 17594-го тиража стал житель Краснодара», — отметили в «Столото». По правилам такой лотереи участники должны отметить 12 чисел, суперприз получают те, кто угадал все выпавшие 12 чисел или не угадал ни одного.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер выиграл 512 миллионов рублей в государственную лотерею «Спортлото "4 из 20"», розыгрыш которой состоялся 5 июля. Счастливчиком оказался житель Южно-Сахалинска Анатолий Ким, который на следующий день в сопровождении супруги приехал на оформление выигрыша.

В начале июля в США многодетная мать выиграла один миллион долларов в лотерее для вакцинированных. Она планирует потратить куш на воспитание детей и их образование.