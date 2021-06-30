В России разыщут выигравших миллионы рублей в лотерее восьмерых человек

В России разыщут восьмерых человек, выигравших миллионы рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

Россияне так и не обратились за денежными призами. Известно, что выигрышные билеты были куплены в Нижегородской области (город Бор), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Участники могут обратиться за выигрышем в течение около 3,5 года с даты проведения тиража. После этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет. Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович уточнила, что в дальнейшем средства идут на финансирование «социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

В марте житель Твери, выигравший в лотерею более 330 миллионов рублей, не пришел за призом. Россиянин стал мультимиллионером в декабре 2020 года. Он выиграл в 2684-м тираже «Спортлото "4 из 20"» 334 883 756 рублей. С момента розыгрыша прошло три месяца, однако гражданин так и не обратился за выигрышем. Известно, что счастливый билет он приобрел за 200 рублей в отделении «Почты России».

В России 1 января 2021 года был поставлен исторический рекорд государственных лотерей: за один день в стране появился 581 лотерейный миллионер. Всего разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы.