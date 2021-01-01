В России за один день появилось почти 600 миллионеров

В России 1 января 2021 года был поставлен исторический рекорд государственных лотерей: появилось почти 600 миллионеров за один день. Об этом РИА Новости сообщили в «Столото».

«Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1 тысячу призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», — отметили собеседники агентства.

Также уточняется, что еще 593 участника смогли закрыть все 30 чисел одновременно на 68-м ходу. Они разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. По данным «Столото», выигрышными оказались более 11,7 миллиона билетов.

1 января прошлого года стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. Праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей. Миллионерами после новогодней лотереи стали 99 россиян.