Россиянка получила лотерейный билет на день рождения и стала миллиардершей

Объявлено имя россиянки, выигравшей один миллиард рублей в лотерее «Столото». Об этом РИА Новости рассказали в компании.

Жительница Подмосковья Надежда Бартош получила лотерейный билет в подарок на день рождения 31 декабря. «Самый богатый победитель государственных лотерей объявился сразу после новогодних каникул, 9 января. (...) Она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" вместе с супругом и дочерью», — заявили в «Столото».

Ранее сообщалось, что победительница лотереи сможет забрать выигрыш в течение полугода. Это правило распространяется на всех победителей государственных лотерей. Если участник не объявится в указанные сроки, вся сумма в полном объеме будет перечислена в госбюджет.

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. Праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей. Миллионерами после новогодней лотереи стали 99 россиян.

По данным «Столото», россияне, ставшие победителями лотереи, чаще всего тратят выигрыш на бытовые нужды, в том числе погашение долгов и кредитов. Также нередко покупают недвижимость и путешествуют. На четвертом месте по популярности лечение зубов, на пятом — благотворительность.

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