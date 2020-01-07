Россиянин купил лотерейный билет за 50 рублей и стал мультимиллионером

Житель Пензенской области приобрел лотерейный билет за 50 рублей и стал мультимиллионером, выиграв 123 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото», пишет РИА Новости.

По правилам лотереи, чтобы стать обладателем крупной суммы, необходимо угадать семь чисел выигрышной комбинации. Ставший мультимиллионером россиянин отметил числа: 1, 4, 26, 24, 12, 17 и 10. По какому принципу он выбирал именно эти числа, не сообщается, поскольку счастливчик еще не обратился за выигрышем.

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей — это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. Имя победителя пока неизвестно. Его пригласили за выигрышем в столичный лотерейный центр. В праздничном тираже приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов.

Миллионерами после новогодней лотереи стали 99 россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!