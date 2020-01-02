Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

В новогодней лотерее 99 россиян выиграли призы по миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Всего было разыграно 105 призов с выигрышем миллион рублей, 6 из них поделили между собой несколько участников.

Кроме того, как сообщалось ранее, житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей — это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы.

Праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей. Имя победителя пока неизвестно. Его пригласили за выигрышем в столичный лотерейный центр.

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