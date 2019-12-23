Женщина неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела

Жительница американского города Вашингтон, округ Колумбия, неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела на 100 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Перина Гейнс (Perina Gaines) купила два лотерейных билета DC5 и случайно выбрала не ту комбинацию чисел, которую планировала. Она решила ничего не менять, и в результате каждый билет принес ей 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).

По словам Гейнс, победа в лотерее преподала ей важный урок. Женщина осознала, что в жизни не бывает случайных ошибок. «Стоит лишь довериться судьбе», — подытожила она. Победительница не уточнила, на что планирует потратить денежный приз.

В ноябре сообщалось, что путаница помогла приятелям из Южной Австралии удвоить лотерейный выигрыш. Обычно они покупали лотерейные билеты по очереди, но перед последним розыгрышем запутались в графике. В результате каждый выиграл 1,67 миллиона австралийских долларов (71,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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