Безработный отец восьми детей пристрастился к азартным играм и стал миллионером

Житель Великобритании разбогател на 3,75 миллиона фунтов стерлингов (311,7 миллиона рублей) благодаря пристрастию к азартным онлайн-играм. Об этом сообщает издание The Sun.

В начале октября безработный отец восьми детей Томас Рош (Thomas Roche) потратил на игровом сайте 60 фунтов стерлингов (почти пять тысяч рублей) и стал мультимиллионером. 30-летний победитель разбудил среди ночи соседей, чтобы рассказать о своей победе.

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«Сначала я выиграл только 16 фунтов стерлингов, но потом я ненадолго отлучился от компьютера, вернулся, а на экране высветился джекпот, — вспоминает он. — Я не мог в это поверить и позвонил представителям банка, чтобы они подтвердили наличие суммы на моем счету. Приз действительно был на месте».

На выигранные деньги Рош и его 30-летняя супруга Шелли (Shelley) уже приобрели пять машин и квадроцикл. Теперь многодетная семья переезжает из муниципального жилья для малоимущих в роскошный дом с шестью спальнями и конюшней вблизи города Дувр, графство Кент. «Дом находится недалеко от моря. Я всегда мечтала жить у побережья», — подчеркнула Шелли.

Ранее в декабре сообщалось, что житель американского округа Уэйн, штат Мичиган, сорвал куш в мгновенной лотерее Classic Black, продолжил в нее играть и через несколько месяцев стал мультимиллионером. Победитель решил потратить денежный приз на покупку нового дома, благотворительность и помощь семье.

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