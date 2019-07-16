Любитель лотерей нашел беспроигрышную тактику игры и стал миллионером

В американском штате Северная Каролина мужчина в очередной раз купил 20-долларовый (1,3 тысячи рублей) лотерейный билет и сорвал куш в миллион долларов (62,7 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Житель штата Гавайи Майкл Стронг (Michael Strong) утверждает, что часто приезжает в свой дом в Северной Каролине и делает там ремонт. В один из визитов он купил 20-долларовый (1,3 тысячи рублей) лотерейный билет. «Я решил снова сыграть в лотерею 20-долларовым билетом, поскольку они приносят мне удачу, — рассказывает мужчина. — С ними я всегда выигрываю. За последнее время я победил 26 из 27 раз».

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Стронг говорит, что друзья подшучивают над его везением. Именно они посоветовали ему в очередной раз приобрести 20-долларовый билет. «Я ненадолго отвлекся от строительства забора, купил билет и выиграл миллион долларов!» — вспоминает удачливый американец.

Победитель планирует потратить денежный приз на покрытие долгов и инвестиции.

В мае сообщалось, что житель американского города Боуи, штат Мэриленд, на протяжении десяти лет играл в лотерею с одними и теми же числами и наконец сорвал куш. 62-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, в очередной раз сыграл в лотерею Cash 5, использовав привычную комбинацию чисел, и выиграл 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).

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