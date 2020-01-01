Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Издание отмечает, что это первый в истории России случай розыгрыша миллиарда рублей. Праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей.

Имя победителя пока неизвестно. Его пригласили за выигрышем в столичный лотерейный центр.

В декабре сообщалось, что жительница американского города Вашингтон, округ Колумбия, неправильно заполнила лотерейные билеты и разбогатела на 100 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей). Перина Гейнс (Perina Gaines) купила два лотерейных билета DC5 и случайно выбрала не ту комбинацию чисел, которую планировала. Она решила ничего не менять, и в результате каждый билет принес ей 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!