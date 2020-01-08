Составлен рейтинг расходов выигравших в лотерею россиян

«Столото» составило рейтинг расходов россиян, которые стали победителями лотереи. Как правило, полученные средства тратятся на бытовые нужды, в том числе погашение кредитов и долгов, сообщает Telegram-канал «Роспотребобзор».

Также выигрыш часто тратят на покупку недвижимости и путешествия. На четвертом месте по популярности лечение зубов, на пятом — благотворительность.

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей — это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. Имя победителя пока неизвестно. Его пригласили за выигрышем в столичный лотерейный центр. В праздничном тираже приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов.

Миллионерами после новогодней лотереи стали 99 россиян.

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