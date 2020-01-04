В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода. Однако при наличии уважительной причины срок увеличится еще на три года, рассказали РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото».

Это правило распространяется на всех победителей государственный лотерей. В случае если участник не объявится в указанные сроки, вся сумма в полном объеме будет перечислена в госбюджет.

«Уважительная — это почти любая причина, поскольку мы нацелены на то, чтобы выплатить выигрыш», — отметили в «Столото».

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. Праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей.

Победителя пригласили за выигрышем в столичный лотерейный центр. Чтобы получить деньги, ему необходимо оформить все документы. Однако в настоящее время участник лотереи еще не объявился.

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