Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье

Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в торговом центре в подмосковном селе Юдино 13 декабря прошлого года. Об этом в пятницу, 2 января, рассказали РИА Новости в «Столото».

Уточняется, что в настоящее время победитель еще не объявился. Организаторы лотереи рассчитывают, что миллиардера будет легче найти после объявления информации о месте покупки билета. Он был приобретен за семь минут до закрытия точки продаж.

1 января стало известно, что житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. Праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей.

Победителя пригласили за выигрышем в столичный лотерейный центр. Чтобы получить деньги, ему необходимо оформить все документы. В течение полугода он сможет забрать выигрыш (за вычетом подоходного налога в 13 процентов).

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