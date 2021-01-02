Раскрыты подробности о выигравших по миллиону рублей в лотерею россиянах

Больше всего миллионеров из почти 600 человек, победивших в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», появилось в Москве. Об этом РИА Новости рассказали в распространителе билетов «Столото».

Так, в столице России лотерейными миллионерами стали 113 человек, в Санкт-Петербурге — 45. Еще по миллиону рублей выиграли 22 жителя Башкирии, 21 житель Краснодарского края. По 15 победителей лотереи оказалось в Московской и Свердловской областях, еще 14 человек проживают в Ханты-Мансийском автономном округе.

Еще 593 участника смогли закрыть все 30 чисел одновременно на 68-м ходу. Они разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них в итоге стал обладателем более 706 тысяч рублей. По данным «Столото», выигрышными оказались более 11,7 миллиона билетов.

В России 1 января был поставлен исторический рекорд государственных лотерей: за один день в стране появился 581 лотерейный миллионер. Всего разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы.

Годом ранее житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Это первый в истории России случай розыгрыша такой суммы. Праздничный тираж состоялся 1 января, в нем приняли участие более 53 миллионов лотерейных билетов. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей. Миллионерами после новогодней лотереи стали 99 россиян.