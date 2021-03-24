Россиян выиграл в лотерею 330 миллионов рублей и не пришел за призом

Житель Твери, выигравший в лотерею более 330 миллионов рублей, не пришел за призом. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».

Россиянин стал мультимиллионером в декабре 2020 года. Он выиграл в 2684-м тираже «Спортолото "4 из 20"» 334 883 756 рублей. С момента розыгрыша прошло три месяца, однако гражданин так и не обратился за выигрышем. Известно, что счастливый билет он приобрел за 200 рублей в отделении «Почты России» в Твери на улице Фрунзе, 20.

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«Ситуация, когда победитель не сразу обращается за выигрышем, не уникальна. (...) Мы очень надеемся, что счастливчик наконец объявится, поделится историей своей лотерейной победы, получит выигрыш и разумно им распорядится. Наверняка у него есть мечты, которые смогут стать реальностью благодаря столь большой сумме», — сказал директор по продажам компании Роман Роменский.

Выигрыш россиянина стал рекордным для Тверской области и вошел в тройку крупнейших лотерейных побед 2020 года. Участники лотерей вправе обратиться за выплатой в течение 195 дней с даты публикации результатов розыгрыша. В случае, если победитель не смог предъявить билет, получить выигрыш можно в течение следующих трех лет при предоставлении дополнительных документов. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет.

В России 1 января был поставлен исторический рекорд государственных лотерей: за один день в стране появился 581 лотерейный миллионер. Всего разыгрывалось более двух миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы.