В Москве открылась выставка к 50-летию «Спортоло»

В центре Москвы открылась фотовыставка, приуроченная к полувековому юбилею легендарной лотереи «Спортлото», ставшей культурным феноменом СССР, а также источником финансирования как легендарных побед советского спорта, так и спортивной инфраструктуры, знакомой и любимой нами сегодня.

Экспозиция к 50-летию всенародно любимого лотерейного бренда пройдет с 20 по 30 ноября 2020 года на Никитском бульваре. На выставке будут представлены эксклюзивные фотополотна об истории и значении лотерей для экономики и культуры страны. Посетители смогут познакомиться с уникальными архивными материалами, которые рассказывают о легендарном «Спортлото».

«"Спортлото" — это не просто лотерея, а часть культурного кода советской эпохи. Выставка рассказывает о людях, ставших победителями, о значении лотереи для всей страны, в частности вкладе в проведение Олимпиады-80, где лотереи обеспечили более четверти бюджета 22 летних Олимпийских Игр, а также о традициях "Спортлото", которые продолжает по сей день "Столото" — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей», — отмечает операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

В настоящее время все лотереи в России являются государственными. Организаторами лотерей выступают Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы, что говорит о значимости государственных лотерей для экономики страны.

В современной России в лотереях участвует почти каждый третий житель страны. «Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей, поддерживает традиции советского лотерейного прошлого и продолжает вносить вклад в финансирование социально значимых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. Целевые отчисления от государственных лотерей на сегодняшний день составили уже более 14 миллиардов рублей, а общие отчисления от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней превысили 27 миллиардов рублей.

Главными критериями успеха государственных лотерей в России являются честность и прозрачность процесса розыгрыша, доступность и защищенность билетов, контроль со стороны государства как за проведением розыгрышей, так и за выплатами выигрышей, а также рост числа победителей, так как каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров, а ежедневно выигрывают 650 тысяч билетов.

Во времена СССР в лотереях участвовали 70 процентов жителей СССР. Лотерея была создана для финансирования спорта в союзе: до 90 процентов бюджета Госкомспорта формировалось за счет целевых отчислений. «Спортлото» помогло на четверть профинансировать подготовку к Олимпиаде-80 — благодаря этим деньгам появились современная инфраструктура и спортивные сооружения: спорткомплекс «Олимпийский», стадион в Лужниках, гребной канал и велотрек в Крылатском, бассейн «Чайка» в Москве, стадионы имени Кирова и имени Ленина в Ленинграде, а также стадионы, дворцы спорта и базы для подготовки спортсменов в Минске, Киеве, Харькове, Одессе, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Алма-Ате.