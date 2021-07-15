Российский пенсионер выиграл полмиллиарда рублей в лотерею

Российский пенсионер выиграл полмиллиарда рублей в государственную лотерею «Спортлото "4 из 20"», розыгрыш которой состоялся 5 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

Счастливчиком оказался житель Южно-Сахалинска Анатолий Ким. Уже на следующий день после розыгрыша россиянин смог в сопровождении супруги приехать на оформление выигрыша, который составил 512 миллионов рублей, поскольку как раз находился в Москве.

Мужчина рассказал, что десять лет назад услышал историю о счастливчике, выигравшем крупную сумму в лотерею. С тех пор он мечтал достичь такого же успеха, не сомневаясь, что однажды такой день настанет. Раньше он отмечал в билетах любимые числа, например, дни рождения родных, но затем стал полагаться только на удачу. Участие в розыгрышах стало его хобби, отметил Ким.

Материалы по теме Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов? Космический выигрыш Как связаны «Русское лото» и космос

До выхода на пенсию Анатолий Ким более 15 лет работал строителем, у него трое детей и пятеро внуков. На выигранные деньги он намерен помочь детям приобрести жилье и автомобили, помочь им отправиться в путешествие, дать внукам хорошее образование. Также пенсионер хочет обеспечить себе и жене финансовую подушку безопасности и посетить с ней Францию и Италию.

В конце июня сообщалось, что восемь россиян выиграли миллионы рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», но так и не обратились за денежными призами. Известно, что выигрышные билеты были куплены в Нижегородской области (город Бор), в подмосковных Одинцове и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.

В марте житель Твери, выигравший в лотерею более 330 миллионов рублей, не пришел за призом. Россиянин стал мультимиллионером в декабре 2020 года. Он выиграл в 2684-м тираже «Спортлото "4 из 20"» 334 883 756 рублей. С момента розыгрыша прошло три месяца, однако гражданин так и не обратился за выигрышем. Известно, что счастливый билет он приобрел за 200 рублей в отделении «Почты России».