69 человек внезапно стали долларовыми миллионерами после инаугурации Байдена

За шесть дней после инаугурации нового президента США Джо Байдена 69 человек по всей стране выиграли миллион и больше долларов в лотереи. Об этом сообщает Newsweek.

Призер лотереи Powerball сорвал джекпот в 730 миллионов долларов в штате Мэриленд примерно через 12 часов после вступления Байдена в должность. Два дня спустя в Мичигане был продан счастливый билет лотереи Mega Millions с призом в один миллиард долларов. Это третий миллиардный джекпот в истории США.

В целом, за первые четыре дня президентского срока Байдена обладатели 69 счастливых билетов стали долларовыми миллионерами.

Розыгрыши Powerball проводятся на территории нескольких штатов по средам и субботам. Джекпот в этой лотерее составляет не меньше 20 миллионов долларов, а обычные призы — один и два миллиона долларов. Розыгрыши Mega Millions проводятся по вторникам и пятницам.

Инаугурация Байдена прошла в среду, 20 января.

Ранее сообщалось, что в России 1 января 2021 года был поставлен исторический рекорд государственных лотерей: появилось почти 600 миллионеров за один день. По данным «Столото», выигрышными оказались более 11,7 миллиона билетов.