Полина Гагарина выиграла в лотерею

Российская певица Полина Гагарина стала приглашенной гостьей прямого эфира программы «Новогодний миллиард» на телеканале НТВ. Артистка исполнила несколько своих песен и поучаствовала в розыгрыше, в котором выиграла приз. Об этом сообщается на сайте канала.

Гагарина вместе с остальными участниками следила за тем, как ведущий и его коллеги достают из мешка бочонки, и зачеркивала совпадающие цифры. Вскоре певица начала ликовать и демонстрировать свой билет. По данным радио «Комсомольская правда», Гагарина стала обладательницей миллиона рублей, а позже выиграла еще 500 рублей.

Вскоре представители передачи опровергли информацию о крупном выигрыше артистки. Они отметили, что стать победителями могут не только зрители, но и гости в студии. Что касается Гагариной, то, по словам организаторов, она «очень эмоционально отреагировала на приближающуюся победу», и в итоге получила не миллион, а 500 рублей.

Вместе с Гагариной в программе принимали участие певец Николай Басков и музыкальная группа Artic &Asti. Они также боролись за призы и во время эфира исполняли свои известные песни. На этот раз одним из ведущих программы стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее в январе в распространителе билетов «Столото» подвели итоги розыгрыша. По данным аналитиков, больше всего миллионеров появилось в Москве — там в лотерею выиграли 113 жителей. После столицы в рейтинге победителей оказался Санкт-Петербург (45 победителей). По миллиону также выиграли 22 жителя Республики Башкирия и 21 житель Краснодарского края.