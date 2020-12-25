Мужчина доверился кассирше и обогатился на 1,4 миллиона рублей

Житель австралийского города Хастингс, штат Виктория, доверился кассирше при выборе лотерейных билетов и сорвал джекпот. Об этом сообщается на сайте The Lott.

Австралиец, пожелавший сохранить анонимность, объяснил, что каждую неделю покупает лотерейный билет TattsLotto жене, после чего просит кассиршу подобрать билеты мгновенной лотереи для него, чтобы общая сумма чека составила 10 австралийских долларов (570 рублей).

В результате билет розыгрыша Christmas Wishes, выбранный продавщицей, принес мужчине 25 тысяч австралийских долларов (1,4 миллиона рублей).

Победитель отметил, что денежный приз позволит ему купить дополнительные подарки внукам на Рождество. Кроме того, он планирует улучшить запланированную на следующий год поездку с женой в Новую Зеландию.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Перта, штат Западная Австралия, сорвал миллионный джекпот после того, как жена обругала его за любовь к лотереям. Победитель лотереи подчеркнул, что теперь его жена взяла свои слова назад.