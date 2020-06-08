Совет продавщицы принес мужчине богатство

Житель населенного пункта Баллахура, штат Западная Австралия, купил по рекомендации продавщицы билет моментальной лотереи и сорвал джекпот. Об этом сообщает сайт UPI.

Мужчина зашел в магазин, чтобы купить лотерейный билет. Стоимость билета не удовлетворяла установленному магазином минимальному размеру покупки, поэтому продавщица порекомендовала взять дополнительно билет мгновенной лотереи. Покупатель согласился, хотя прежде никогда не приобретал такие билеты.

Покупка принесла ему выигрыш в 70 тысяч австралийских долларов (3,3 миллиона рублей). Победитель сказал, что потратит деньги на то, чтобы завершить образование и получить австралийское гражданство. «А сегодня я устрою себе праздник и съем стейк томагавк», — подчеркнул он.

Владелица магазина Анна Чанг (Anna Chung), которая продала счастливый билет, сказала, что была шокирована, когда покупатель вернулся в магазин и вручил ей в знак благодарности коробку конфет и 200 долларов (9,6 тысячи рублей). «Это был очень щедрый подарок. Он очень милый человек. Я потрачу деньги на новую кровать для моей матери», — отметила Чанг.

Ранее сообщалось, что житель английского города Ковентри, графство Уэст-Милендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать. До этого он никогда не участвовал в главных розыгрышах и ограничивался покупками билетов моментальной лотереи.

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