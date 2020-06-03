Голос в голове привел мужчину к богатству

Житель английского города Ковентри, графство Уэст-Милендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

19 мая 31-летний электрик Саймон Уоддап (Simon Waddup) отправился за покупками. Он утверждает, что голос в голове посоветовал ему купить лотерейный билет и поучаствовать в розыгрыше. Британец приобрел онлайн два лотерейных билета за 2,5 фунта стерлингов (215 рублей). До этого он никогда не участвовал в главных розыгрышах и ограничивался покупками билетов моментальной лотереи.

Утром 20 мая он проверил свой телефон и увидел, что ему пришло сообщение от Национальной лотереи. Оказалось, что он сорвал джекпот в миллион фунтов (86,3 миллиона рублей). Чтобы убедиться в достоверности выигрыша, Уоддап позвонил на горячую линию.

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«Первый человек, которому я сказал о выигрыше, была моя десятилетняя дочь. Она спросила, может ли она теперь получить паспорт, имея в виду, что она никогда не была за границей. Затем я позвонил матери и сестре, и они не поверили мне», — рассказал победитель.

Уоддап надеется, что приз позволит ему реализовать детскую мечту и стать реконструктором старых домов — покупать старую недвижимость, ремонтировать ее и продавать. Он провел годы, работая на стройках и изучая различные отрасли.

На выигранные деньги мужчина купил себе и дочери новую одежду и приобрел кофемашину. Он планирует потратить часть денег на свою семью. «Я сделаю своей дочери паспорт, и, когда мы сможем, мы поедем за границу — она уже говорила мне, что хочет поехать в Испанию», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Перта, штат Западная Австралия, сорвал миллионный джекпот после того, как жена обругала его за любовь к лотереям. Купленный им билет оказался выигрышным и принес семейной паре целое состояние.

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