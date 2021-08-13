Мужчина лишился работы, стал уборщиком и разбогател на четыре миллиарда рублей

Житель австралийского города Мельбурн, штат Виктория, лишился работы из-за пандемии COVID-19 и разбогател на 4,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина среднего возраста, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что был вынужден работать уборщиком, чтобы свести концы с концами после того, как его сократили из-за проблем, возникших у компании в пандемию. Австралиец решил сыграть в лотерею. Он приобрел билет онлайн и угадал выигрышные числа.

В результате розыгрыша 12 августа мужчина сорвал джекпот в 80 миллионов австралийских долларов (4,3 миллиарда рублей). «Я так взволнован! Поздно вечером я проверил свой билет. После этого я не мог заснуть!» — сказал победитель.

Несмотря на то что на его банковском счету теперь хранится огромная денежная сумма, мужчина остался очень скромным. Он сказал, что всего лишь хочет сделать лучше жизнь своей семьи. «Для начала я точно собираюсь выплатить ипотеку и оплатить другие счета», — сказал он. Австралиец отметил, что теперь сможет поставить детей на ноги, чему очень рад.

Ранее сообщалось, что уволенный с работы из-за пандемии коронавируса житель австралийского города Аделаида выиграл в лотерею несколько миллионов австралийских долларов. Мужчина будет получать по 20 тысяч австралийских долларов (один миллион рублей) в месяц в течение следующих 20 лет.

