В «Газпроме» рассказали о влиянии новых санкций США на «Северный поток-2»

Новые санкции в отношении энергетического и финансового сектора России, законопроект о введении которых подготовила группа сенаторов из США, не повлияют на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в кулуарах Гайдаровского форума, передает в четверг, 12 января, РИА Новости.

«Нет. Это коммерческий проект. По сути, он одобрен немецкой стороной, многими другими. Пока, вроде, нет особых опасений», — сказал Зубков.

Он также отметил, что уже действующие санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику.

11 января группа американских сенаторов подготовила законопроект о новых санкциях в отношении России. Законопроект предусматривает рестриктивные меры против юридических и физических лиц, которые инвестируют в российскую добычу углеводородов более 20 миллионов долларов, включая поставку товаров и услуг, а также технологий. Инвесторы, которые в течение года направят в строительство Россией трубопроводов более пяти миллионов долларов, а также инвесторы, вложившие более одного миллиона долларов в гражданские ядерные объекты, также попадают под действие ограничений.

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Санкции предлагается вводить также против граждан и компаний из третьих стран. Для утверждения законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

Соглашение акционеров по проекту «Северный поток-2», подразумевающему расширение «Северного потока» (строительство третьей и четвертой ниток), было подписано в начале сентября прошлого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В состав нового консорциума вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.