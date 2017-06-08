Тимошенко отказалась ходить на «кулуарные курултаи» по поводу газовых контрактов

Лидер фракции «Батькивщины», бывший украинский премьер Юлия Тимошенко заявила, что не собирается посещать заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, на которых будет обсуждаться вопрос подписания газовых контрактов 2009 года. Об этом она заявила журналистам в четверг, 8 июня, передает «Интерфакс».

Подобные собрания политик назвала «кулуарными курултаями», которые проводят фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) и «Народного фронта». «Это не комитет Верховной Рады по национальной безопасности — это инструмент [президента Украины Петра] Порошенко для уничтожения своих оппонентов», — сказала Тимошенко.

Также она заявила, что «Батькивщина» 9 июня приглашает главу государства, а также премьер-министра Владимира Гройсмана на заседание, чтобы они могли отчитаться, «почему они сегодня войну не прекращают, а на ней зарабатывают, почему они сегодня делают бизнес с оккупантами, почему Порошенко персонально поддержал харьковские соглашения, которые сохранили Черноморский флот в Крыму».

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«Мы хотим его отчета, мы хотим их отчета за сегодняшний развал страны, за сегодняшнее экономическое уничтожение, уничтожение украинских семей», — подчеркнула Тимошенко.

6 июня лидер БПП Артур Герасимов заявил, что антикоррупционные органы должны проверить на предмет коррупции и государственной измены подписанный Тимошенко контракт с Россией от 2009 года на поставку природного газа. Он также призвал профильные комитеты Рады вызвать бывшего премьера на заседание по этому вопросу, писала «Украинская правда».

Данный газовый контракт является предметом спора между «Газпромом» и «Нафтогазом», ведущегося в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. 31 мая в украинской компании заявили, что суд отменил требование take or pay («бери или плати»), обязывавшее Киев оплачивать заранее оговоренную часть объема газа, вне зависимости от того, сколько топлива было закуплено на самом деле. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт топлива и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года (она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах).

В Москве решение арбитража считают промежуточным. При этом 6 июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев опроверг информацию о том, что Стокгольмский арбитраж отменил правило take or pay. Подробностей он не раскрыл.