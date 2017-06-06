Тимошенко обвинила Порошенко в получении выгоды от войны в Донбассе

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что конфликт в Донбассе продолжается потому, что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем. Об этом во вторник, 6 июня, она сообщила на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина» (видео с 21-й минуты).

«Война не заканчивается потому, что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Другая причина, что война идет, в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны», — сказала Тимошенко.

5 июня стало известно, что Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть дело против должностных лиц партии «Батькивщина» из-за установленных неточностей в финансовом отчете партии. Отмечалось, что обнаружены несоответствия между документом и реальными вкладами доноров политической силы, в том числе пенсионеров.

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Ранее в июне Тимошенко заявила, что нынешнее руководство страны «зарабатывает на обедневших украинцах».

В апреле сообщалось, что жители Украины определили основных кандидатов на пост главы государства в ходе соцопроса. Первой в рейтинге оказалась Тимошенко, которой отдали предпочтение 12,7 процента респондентов.