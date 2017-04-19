Большинство жителей Украины захотели видеть Тимошенко президентом страны

Жители Украины определили основных кандидатов на пост главы государства в ходе социологического опроса, проведенного экспертами компании Z&B Global. Об этом в среду, 19 апреля, сообщается на сайте агентства.

Первой в рейтинге оказалась лидер парламентской фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которой отдали предпочтение 12,7 процента респондентов. На втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко, за которого высказались 11,3 процента опрошенных. Третье место участники соцопроса отдали депутату Верховной Рады Вадиму Рабиновичу (8,5 процента). Четвертое и пятое места, согласно данным социологической акции, разделили лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко (7,9%) и глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (7,2 процента).

При этом отмечается, что 14,1 процента опрошенных выбрали вариант «другой кандидат», 12,3 процента — затруднились ответить, а 13,9 процента респондентов сообщили, что не стали бы участвовать в выборах.

Материалы по теме Майдан 3.0 Устроит ли Юлия Тимошенко вооруженный переворот в Киеве

В декабре 2016 года Тимошенко заявила, что Украине не нужен пост президента страны. «Положительно отношусь к ликвидации поста президента. Тот "иконостас", кроме первого президента Леонида Кравчука, практически такой, что Украине следует сделать выводы», — сказала она. При этом лидер «Батькивщины» отметила, что не отказывается от президентских амбиций.

Ранее в том же месяце Тимошенко сообщила, что Порошенко может в ближайшее время оставить пост главы государства. «Все соцопросы показывают, что рейтинг президента сейчас составляет три процента. Порошенко понимает, что это конец его политической карьеры», — сказала она.

