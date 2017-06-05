Генпрокуратуру Украины обязали открыть дело против партии Тимошенко

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) открыть дело против должностных лиц партии «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко, из-за установленных неточностей в финансовом отчете партии. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает bihus.info.

По информации издания, судебное разбирательство инициировано журналистами, обнаружившими существенные нарушения в партийном отчете политической силы. Так, в партийных финансовых документах обнаружены несоответствия между документом и реальными вкладами доноров политической силы, в том числе пенсионеров.

Отмечается, что дело открыто по статье о внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложной информации, а также о составлении и выдачи заведомо недостоверных документов.

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3 июня глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что нынешнее руководство страны «зарабатывает на обедневших украинцах». Она отметила, что разрабатываемая сейчас по требованию МВФ пенсионная реформа ничего, кроме «беды», не принесет. «Три года назад пенсия в долларовом исчислении была втрое больше сегодняшней», — подчеркнула партийный лидер.

В апреле сообщалось, что жители Украины определили основных кандидатов на пост главы государства в ходе соцопроса. Первой в рейтинге оказалась Тимошенко, которой отдали предпочтение 12,7 процента респондентов.