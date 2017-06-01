«Пупырышка»-Гройсман пожаловался на Тимошенко из-за российской газовой иглы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил бывшего главу правительства страны и лидера фракции «Батькивщины» Юлию Тимошенко в том, что она посадила республику на российскую газовую иглу. Так он прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», сообщает в четверг, 1 июня, 112.ua.

«Юлия Тимошенко для меня не является оппонентом, потому что она — прошлое украинской политики. (...) То, что она ввела нас в колоссальный долговой контракт, сегодня даже Стокгольмский суд признал, что такой кабальный договор не надо было подписывать, он антинародный и антизаконный. (...) Фактически она нас посадила на иглу России и кандалами нас приковала к трубе "Газпрома". Это был ее сговор с РФ», — заявил глава правительства.

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В апреле Гройсман предлагал отдать России Тимошенко в счет возмещения убытков, в случае если Стокгольмский арбитраж займет сторону Москвы в разбирательстве между «Газпром» и «Нафтогазом». В ответ лидер «Батькивщины» сравнила премьера с пузырем на упаковочной пленке. «Для меня это образ Гройсмана: такая громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все», — говорила она тогда.

Стокгольмский арбитраж занимается рассмотрением взаимных исков «Газпрома» и «Нафтогаза» с июня 2014 года. Предметом спора являются заключенные в 2009 году контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа через Украину (контракт, действующий до 2019 года, со стороны Киева подписывала Тимошенко, на тот момент занимавшая пост премьер-министра).

31 мая в украинской компании заявили, что суд отменил требование take or pay («бери или плати»), обязывавшее Киев оплачивать заранее оговоренную часть объема газа, вне зависимости от того, сколько топлива было закуплено на самом деле. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт топлива и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года (она будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах). В «Газпроме» подтвердили получение решения, но назвали его промежуточным.