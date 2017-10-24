«Нафтогаз» заработал 300 миллионов долларов на проблемах «Газпрома»

Украина с октября 2016- по конец июля 2017-го дополнительно заработала около 300 миллионов долларов на поставках российского газа в ЕС. Такая возможность появилась благодаря ограничению использования мощностей газопровода OPAL, пояснил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает ТАСС.

Коболев выступил с этим заявлением на международной конференции по вопросу реформирования нефтегазового комплекса страны. Он подчеркнул, что получить дополнительные доходы украинскому бюджету было бы сложнее, если бы «Нафтогаз» не являлся вертикально-интегрированной компанией.

В конце июля немецкий суд снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG на замороженные мощности газопровода OPAL. Судья пришел к выводу, что заявители не доказали, что обеспечительные меры необходимы для предотвращения «серьезного и непоправимого ущерба до принятия решения по существу», подчеркивалось в вердикте.

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После того как стало возможным использовать мощности OPAL на 90 процентов, «Газпром» снизил заявку на транзит газа через территорию Украины. Одновременно была резко увеличена загрузка трубопровода OPAL, который принимает голубое топливо из «Северного потока» в Германии.

Так, объем суточной подачи газа на газоизмерительной станции (ГИС) «Грайфсвальд» 8 августа составил 140 миллионов кубометров. Комментируя ситуацию, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что полная загрузка газопровода — это «объективная рыночная необходимость со стороны наших европейских клиентов».

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому «Газпром» имел право использовать только половину мощностей OPAL.

OPAL расположен в ФРГ, находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH (дочерней немецкой Wingas). Мощность газопровода — 36 миллиардов кубометров. Газопровод объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, что позволяет «Газпрому» поставлять голубое топливо европейским потребителям в обход Украины.

