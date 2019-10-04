«Северному потоку-2» предрекли удорожание на сотни миллионов долларов

Строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Дании обойдется в дополнительные «сотни миллионов долларов». Об этом Reuters сообщил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Как отмечает агентство, это первый раз, когда российская газовая компания признала, что альтернативный маршрут приведет к значительным затратам. Зубков выразил надежду, что Дания все же позволит проложить трубопровод через свои воды.

В письме, оказавшемся в распоряжении Reuters в августе, компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что проект может быть отложен на срок до восьми месяцев из-за трудностей с получением разрешений в Дании. Это в свою очередь повлечет за собой дополнительные расходы в размере 560 миллионов евро (615 миллионов долларов).

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Отмечается, что первоначальный бюджет газопровода составлял 9,5 миллиарда евро.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. По планам, строительство должно быть завершено в конце 2019-го. На данный момент «Северный поток-2» построен на 83 процента.

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