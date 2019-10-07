США назвали «Северный поток-2» сокрушительным ударом по Европе

Глава Минэнерго США Рик Перри, выступая на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе, назвал реализуемый проект газопровода «Северный поток-2» сокрушительным ударом «по энергетическому разнообразию и безопасности Европы». Об этом сообщает издание Delfi.

По словам Перри, ввод в строй газопровода сделает европейские страны более уязвимыми. В частности, возрастет риск возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия, в свою очередь, получит возможность прекратить транзит газа через Украину.

Министр подчеркнул, что энергетическую безопасность Европы может повысить СПГ из США. По его мнению, это привнесет на европейский рынок «больше свободы и конкуренции».

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс согласился и подтвердил, что Европе необходим американский газ. «Мы, конечно, знаем цену свободы, но мы также знаем цену энергетической безопасности», — отметил он.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. По планам, строительство должно быть завершено в конце 2019-го. На данный момент «Северный поток-2» построен на 83 процента.

Против строительства газопровода выступают Украина, страны Балтии, Польша и США. По их мнению, «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России. Вашингтон рассчитывает нарастить поставки своего сжиженного природного газа европейским потребителям.

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