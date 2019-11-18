В Европе заявили об отказе от сжиженного газа из США

Европейские страны не нуждаются в американском сжиженном природном газе (СПГ). Об этом РИА Новости заявил депутат бундестага Александер Ной.

Он также призвал Евросоюз зеркально ответить США, если они введут санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». По мнению депутата, необходимо тщательно обдумать, как эти санкции могли бы выглядеть. Ограничения, например, могут касаться импорта Соединенных Штатов, подчеркнул Ной.

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Ранее в ноябре бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС. Документ регулирует деятельность газопроводов третьих стран, располагающихся на территории Евросоюза. В частности, это касается российского «Северного потока-2». Согласно директиве, компании, поставляющие газ и компании, которые его транспортируют, должны быть разделены.

Против строительства «Северного потока-2» выступают Украина, Польша, а также страны Балтии и США. В Евросоюзе тоже пытаются ограничить влияние Москвы в газовом вопросе. В начале сентября Европейский суд запретил «Газпрому» заполнять газопровод OPAL, сухопутное продолжение первого «Северного потока», более чем на 50 процентов, несмотря на отсутствие других желающих использовать его. Российская компания намерена оспорить решение.

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