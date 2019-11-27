Кремль предупредил о нехватке времени на работу с Украиной по газу

Кремль предупредил о нехватке времени при подготовке к заключению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент стороны обмениваются коммерческими соглашениями, однако времени остается очень мало. «Cформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте», — пояснил пресс-секретарь.

Песков добавил, что «Нафтогаз» после анбандлинга (из компании выделяется независимая структура, которая будет заниматься транспортировкой газа — прим. «Ленты.ру») должен выполнить множество процедур. «Это все требует времени, время пока еще есть, но оно сокращается», — резюмировал он.

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Ранее в ноябре сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.

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