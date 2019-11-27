На Украине потребовали отказаться от прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» (ЕС) бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала от киевских властей не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политической силы.

В партии заявляют, что прямые поставки российского газа являются угрозой для национальной безопасности страны. «Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины», — говорится в сообщении.

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В ЕС, в частности, требуют провести расследование в отношении министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, заявившего о необходимости заключения нового контракта с «Газпромом». «Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену», — заявили в партии.

При этом там отметили, что Украина долгое время оставалась объектом «газового шантажа России». «Зависимость от российского газа — это угроза самой независимости Украины», — заключили члены партии экс-президента. Они предупредили, что выразят «решительный протест», если возвращение к поставкам российского газа является частью политики команды президента Украины Владимира Зеленского.

25 ноября президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.

Ранее сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.

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