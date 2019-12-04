«Нафтогаз» рассказал «Газпрому» о возможном пути снижения цен на транзит газа

«Газпром» может обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа через Украину, обратившись к Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в своем Facebook.

Российской стороне был предложен такой вариант в том случае, если украинский тариф оказался выше тарифа альтернативных газопроводов, или же если при таких условиях экспорт газа становится для «Газпрома» невыгодным, объяснил Витренко. По его словам, таким образом Украина продемонстрировала «конструктивный подход» к продолжению транзита.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что предложенные Украиной тарифы на транзит российского газа после 2020 года намного выше действующих. До этого украинская сторона опубликовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. Согласно ей, стоимость будет зависеть от объемов бронирования мощностей.

Действующий контракт на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года. Стороны не один месяц ведут переговоры по продолжению транзита, однако пока они не увенчались успехом. Украина настаивает на долгосрочном контракте, а Россия хочет заключить краткосрочный договор сроком на год. Это позволило бы ей ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в обход Украины и в случае необходимости отказаться от украинского транзита.

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