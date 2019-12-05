На Украине заговорили о повышении цен на газ в два раза

Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то на первых порах его стоимость может подскочить в два раза. Об этом в интервью порталу LIGA.net рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, спрогнозировать реальный рост цен сложно, но можно посмотреть на аналогичные ситуации. Так, в марте 2018 года «Газпром» отказался поставлять предоплаченный газ, после чего его стоимость за несколько часов выросла на 80 процентов.

Коболев признал, что если газ подорожает в ЕС, то автоматически он станет дороже и на Украине, которая закупает его в Европе через реверс.

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По мнению главы «Нафтогаза», существующие газопроводы и поставки сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из России, позволят Европе пережить и эту зиму, и следующие. Но такая ситуация, уверен он, приведет к тому, что «Газпром» уступит существенную долю рынка. Готова остаться без российского газа и сама Украина, накопившая запас в газохранилищах.

Вместе с тем Коболев выразил надежду, что договориться с «Газпромом» все же получится, а европейская поддержка позволит организовать давление на «Газпром». Он указал, что украинская сторона готова идти на разумные компромиссы.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал неадекватными предложенные Украиной тарифы на прокачку газа. Президент России Владимир Путин также отверг условия Киева как экономически неприемлемые. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил Москве доказать, что предлагаемые тарифы выше, чем на альтернативных маршрутах, чтобы получить скидку. На фоне этих противоречий трехсторонние консультации, назначенные на 5 декабря, не состоялись.

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. Украина настаивает, чтобы новое соглашение было сроком на десять лет с гарантированными объемами прокачки. Для «Газпрома» предпочтительнее однолетний договор, а кроме того, он отказывается платить штраф почти в три миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража. Стороны пока не могут разрешить эти вопросы.

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