Кремль оценил возможные санкции против «Северного потока-2»

Санкции США против газопровода «Северный поток-2» нарушают международное право, но не угрожают реализации проекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 18 декабря.

По его оценке, новые ограничения не нравятся не только Москве, но и европейским странам, включая Германию и Францию.

Песков подчеркнул, что действия американской стороны являются примером недобросовестной конкуренции. Речь идет о навязывании европейским потребителям более дорогого природного газа, пояснил он. При этом представитель Кремля выразил уверенность в том, что проект будет закончен.

17 декабря, сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В Госдуме сочли это примером недобросовестной конкуренции, а также указали на пагубный характер подобных решений для ЕС.

Между тем, по данным СМИ, Вашингтон уже фактически никак не может помешать реализации проекта газопровода, запуск которого запланирован на середину 2020 года.

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