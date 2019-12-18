В России оценили данные о беспомощности США перед «Северным потоком-2»

Для властей США первостепенное значение имеет позиционирование себя перед американским обществом и избирателями, а не судьба «Северного потока — 2», заявил член Совета Федерации Андрей Климов. Так он прокомментировал информацию о том, что в США признали беспомощность перед российским газопроводом, передает RT в среду, 18 декабря.

По оценке сенатора, внутренний дискурс США сегодня преобладает над внешними проблемами. «Они нападают друг на друга, пользуясь раскрученными фобиями, в том числе и той, которая называется "русские идут"», — отметил он.

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Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что американские власти признают, что уже никак не могут помешать реализации проекта газопровода.

17 декабря сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Запуск «Северного потока-2» запланирован на середину 2020 года.

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