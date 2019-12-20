Минэкомразвития и парламентарии доработают законопроект Минфина об инвестициях

Законопроект Минфина о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который прошел первое чтение в Госдуме может открыть новые перспективы для развития ее экономики. Однако документ нуждается в доработке, считают члены Совета Федерации, которые занимаются его доработкой вместе с Минэкономразвития.

«Законопроект Минфина может открыть новые перспективы для развития экономики нашей страны. Вся промышленность его ждет. Речь идет о триллионах рублей, которые пойдут на развитие нашей страны. Но текущая версия документа нуждается в доработке. Поэтому каждый должен участвовать в этой работе, тем более члены парламента. Мы достигли конструктивного диалога с Министерством экономического развития, для которого важна дискуссия с представительной властью, и вместе с которым мы будем дорабатывать законопроект. Мы знаем, что нашу позицию слышат. Именно эти шаги позволяют достигать понимания, а значит тщательно прорабатывать предложения в диалоге с экономическим и экспертным сообществом. Работаем в команде с правительством», — заявил сенатор Андрей Кутепов.

Он уверен, что любая реформа должна учитывать специфику наших регионов и в первую очередь должна исходить из их интересов. «Регионы — это часть целого и это целое не будет перспективным, если не будет базироваться на реальной ситуации в субъектах. Когда мы обсуждаем сложные экономические вопросы на площадке Совета Федерации, качество решений объективно улучшается. Мы ведь для того здесь и сидим, чтобы помогать принимать эффективные решения в интересах жителей регионов, которые мы представляем», — отметил он.

Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский поддержал решение Максима Орешкина вынести разработанный Минфином законопроект для обсуждения на площадке парламента на этапе его активной проработки. Законопроект, по его словам, очень непростой, требующий широкого вдумчивого обсуждения. «Законопроект действительно прозвали «инвестиционным кодексом» страны. Ни для кого не секрет, что доступ к международному рынку капитала для нас затруднен из-за санкций. Поэтому меры, предложенные Минфином, это крайне важное окно новых возможностей. Инвестиции — это не просто новые предприятия и проекты. Это драйвер роста всей экономики, в конечном итоге - это качество здравоохранения, образования и всех остальных вопросов, которые волнуют наших граждан. Но чтобы все это эффективно сработало, нужно доработать законопроект Минфина. И вместе с Минэкономразвития мы будем этим заниматься», — убежден депутат.

Максим Орешкин, выступая 17 декабря в Совете Федерации, отметил, что законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который прошел первое чтение в Госдуме, необходимо тщательно доработать ко второму чтению, чтобы избежать вреда для уже эффективно действующих механизмов. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии отметил, что депутаты указывали правительству на необходимость доработки законопроекта. Он напомнил о словах Орешкина в Совфеде и задался вопросом: почему правительство вносит в парламент документы в таком виде? «Вот, уважаемые наши коллеги из правительства, хочется обратиться в первую очередь к вам: когда принимаете решения, а эти решения принимаются коллегиально, есть возможность остановить «сырые» законы и не вносить в Государственную думу», — цитирует спикера Госдумы «Интерфакс».